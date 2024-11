Este miércoles se conmemora el Día de la Soberanía Nacional en recuerdo de la Batalla de Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 a orillas del río Paraná en las costas del paraje ubicado en el partido de San Pedro.

Ese día, las fuerzas de la Confederación Argentina, al mando de Lucio Norberto Mansilla por orden del Brigadier General Juan Manuel de Rosas, se enfrentaron a la flota anglofrancesa en defensa de los derechos nacionales sobre la navegación de los ríos.

En 2010, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner devolvió a la fecha su lugar en la historia y repuso el feriado nacional. Desde entonces, el Estado nacional estuvo presente en San Pedro para la conmemoración hasta 2015. Luego, sólo volvió en 2020, con Alberto Fernández, a 175 años del Combate.

Desde antes de que fuera feriado nacional, el recuerdo de la Batalla de Vuelta de Obligado tiene jornada conmemorativa en San Pedro, con actos oficiales del Municipio. Este año no será la excepción pero además contará con la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Para recordar la fecha, desde Casa Rosada hicieron un posteo en redes sociales. El presidente Javier Milei no tuvo comunicación alguna con el Gobierno local ni participará de actividades relacionadas con el aniversario de la Batalla.

"Desde el punto más al norte del país hasta la Base Marambio en la Antártida, defendemos nuestro territorio, nuestros recursos y nuestra libertad", dice el mensaje que difundió el Gobierno nacional.

"Este 20 de noviembre, conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional, concepto innegociable para todos los argentinos, y saludamos a quienes día a día defienden a nuestra Patria", finaliza el texto que acompaña una foto de Base Marambio, enclave argentino en la Antártida.

El gobernador Axel Kicillof, que estará presente en el acto oficial este miércoles por la tarde, por su parte posteó un video alusivo a la fecha, con imágenes del Monumento obra de Rogelio Polesello, la pieza artística del sampedrino Jorge "Coqui" López emplazada en la playa de Vuelta de Obligado y planos aéreos de Puerto Rosales, ubicado en el distrito en el que nació su padre y donde vivieron sus abuelos y bisabuelos.

"Nuestra soberanía no es sólo una bandera o un recuerdo, sino una realidad del presente y del futuro", dice el mensaje que acompaña el video. "La 'libertad' que proclamamos en nuestro himno es soberanía: significa ser dueños de nuestros ríos, puertos, de nuestra capacidad productiva y de transporte. Es garantizar que nuestros recursos naturales estén al servicio de la Provincia de Buenos Aires y de la República Argentina", agregó.

En el video se escucha su voz con fragmentos de discursos. "El derecho a la soberanía no se realiza con una sola acción ni es un hecho individual", dice en un pasaje.

"La dignidad no es un negocio, los derechos no se miden por la ganancia económica, la vida no es un mercado y la patria, la patria no se vende", finaliza.

El Gobierno municipal de San Pedro, que conduce el intendente Cecilio Salazar, también hizo un posteo en redes sociales con una foto de una parte del Monumento de Rogelio Polesello emplazado en el sitio histórico, en el que se ven las cadenas y la imagen de Rosas.

"Esta batalla es uno de los hitos más importantes de la defensa de la soberanía nacional. El heroísmo con el que se defendió la patria quedó grabado en nuestra historia y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional", dice el mensaje.

El Municipio está a cargo de la organización del acto que tendrá lugar en la Reserva natural histórica de Vuelta de Obligado. Salazar y Kicillof serán los oradores y se espera presencia de intendentes, legisladores y otros dirigentes.