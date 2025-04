San Pedro tuvo este lunes actividades por el Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 49 años del Golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico militar en el país.

En plaza Belgrano hubo festival con teatro leído, danzas, canciones, una muestra de fotografías y actividades lúdicas alusivas para niños y niñas.

A las 19.00 partió la marcha para recorrer el centro con pancartas con los rostros de los desaparecidos sampedrinos, la bandera de la Mesa por la Memoria local, organizadora de las actividades, y las organizaciones sociales y políticas que se sumaron.

Como cada año, en el Monumento a los Desaparecidos de San Pedro, leyeron el documento elaborado para la ocasión.

En esta oportunidad, hubo duras críticas al Gobierno nacional y comparaciones entre las políticas económicas de la dictadura cívico militar con las que lleva adelante el presidente Javier Milei.

Este es el documento completo que se leyó tras la marcha para finalizar las actividades previstas por el Día de la Memoria en la ciudad:

Unidas y unidos contra el fascismo y la crueldad

Ya pasamos los cuarenta años de esta democracia que aún hoy sangra las heridas de del genocidio.

Hoy vemos cómo la violencia del brazo armado del Estado se despliega con total impunidad y crueldad ante cada grupo de ciudadanos que manifiesta y denuncia el estado de sufrimiento que se está viviendo.

Hoy no necesitan campos de concentración y exterminio. El genocidio es por goteo, suprimiendo todos los derechos conseguidos hasta el momento. Quieren tierra atrasada con el silencio de los cementerios porque no admiten disputa, discusión ni cuestionamientos.

Cómo decía nuestra querida Hebe, nos mean y nos dicen que llueve. Mienten y mienten con la consabida complicidad de los medios de comunicación, de la Justicia y con representantes que en lugar de ejercer su función legislativa se venden al mejor postor olvidando que el pueblo los votó para otra cosa. Proponen caos porque es donde mejor saben pescar. Nosotres, organización popular con Memoria.

El plan económico de hambreada planificada es el mismo que el de la dictadura genocida. Exactamente las mismas motivaciones. El enriquecimiento de unos pocos, el hambre de las mayorías y el saqueo de nuestros recursos. Para eso necesitaron desaparecer 30.000 compañeros y compañeras, torturar, exterminar, violar, robar bebés y bienes materiales como botín de guerra.

Nuevamente la crueldad como hija del desprecio es moneda corriente. Con las políticas diseñadas y ejecutadas. Con la violencia ejercida sobre los cuerpos, los mensajes de odio y estigmatizantes que nos escupen a diario sin disimulo, con la brutalidad y el embrutecimiento como lema y herramienta de dominación.

Nuevamente las amenazas y la invitación al miedo a no manifestar son infundidos marcando un autoritarismo insoportable y mortificante. Las provocaciones, una y otra vez también son una constante. No hay fiscales, no hay diputados, no hay senadores salvo honrosas excepciones, que se animen a contradecir al gobierno y terminan siendo cómplices con su silencio al despojo y la crueldad reinante y a un estado de desprotección del Pueblo inusitado. Estamos a la deriva porque el presidente se dice topo que vino a destruir el Estado, pulveriza el tejido productivo, los salarios y desmantela organismos esenciales, porque su ego y su locura solo admiten que los números le cierren con la gente afuera. No gobierna para el Pueblo. Lo destruye cada día un poco más.

Las atrocidades cometidas durante la dictadura genocida fueron sostenidas por parte de la sociedad civil. Aspecto que no ha sido juzgado y ha gozado de total impunidad

hasta el momento. Especialmente el poder judicial, económico y empresarial. Este último sólo se enriqueció durante el genocidio, sino que se recicló y hoy, sigue siendo el titiritero que determina la política económica. En los campos de exterminio se decidía quien vivía y quién merecía morir. El poder económico decide hoy quien come y quién no, quien tiene garantizado derechos constitucionales y quién debe perecer en el camino como daño colateral de sus intereses.

Hoy estamos en el mismo punto, con un aparato comunicacional que miente, tapa y justifica cada situación de abuso, de violencia creciente replicando lo que emana del poder central con la misma bestialidad y sin tapujos Parte de la sociedad civil repite al mejor estilo Espert bala a los zurdos. Otra vez las víctimas resultan ser lxs victimarios para este gobierno dejando deslizar el algo habrán hecho para merecer ser parte de las políticas de descarte que delinean y ejecutan. No se salva ningún colectivo. Todos son atacados por igual y con la misma crueldad.

Pero estamos aquí. Con las enseñanzas marcadas a fuego en nuestros cuerpos de Madres y Abuelas. Ellas nos enseñaron el camino de la dignidad con Memoria, buscando la Verdad para exigir Justicia. Para que Nunca más el Estado ose usar su brazo armado para eliminar lo distinto y cancelar voces que ansían que la justicia social se vuelva palpable y visible.

Porque los derechos que marca nuestra Constitución son el reaseguro para cada familia, para cada pibe y piba, jubilada, jubilado, cada trabajador y trabajadora que conforman este Pueblo. La lucha por preservarla hoy es transversal. No lograrán dividirnos para reinar. No estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en los derechos ganados porque nuestros muertos, aquellos que nos precedieron y ofrendaron sus vidas, nos lo reclaman.

Tenemos el derecho de vivir en Paz. Tenemos el derecho a gozar del Buen Vivir.

Tenemos la convicción que defender los derechos constitucionales es defender la Democracia.

En este estado de cosas actual, no vamos a permitir que el sufrimiento y el padecimiento de todo un Pueblo sea la constante que nos gobierne.

Estamos de pie y con las convicciones intactas. Que no es poco.

Seguimos caminando sabiendo que juntos y en unidad, así y solo así haremos de esta Patria, un lugar donde quepamos todas y todos. La salida es colectiva. La alegría por el encuentro en otros y con otros a pesar de este horizonte tan oscuro, es la única posibilidad para retejer comunidad.

Arderá el Amor, arderá su Memoria hasta que todo sea como lo soñamos.