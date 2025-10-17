El Partido Justicialista de San Pedro no tendrá acto oficial por el Día de la Lealtad Peronista este viernes 17 de octubre, a 80 años de la jornada fundacional del movimiento que lideró el tres veces presidente Juan Domingo Perón.

El presidente del PJ local, Horacio Azzoni —asumió la presidencia porque Nelson Vlaeminck renunció por cuestiones de salud— informó a La Opinión que tenían “un acto previsto para las 19.00”, pero decidieron suspenderlo “por el mal tiempo”.

Por la mañana, el PJ difundió entre sus afiliados y dirigentes locales un mensaje recordatorio de la jornada, pero sin informar respecto de la organización del acto, que finalmente Azzoni informó suspendido.

“Hoy recordamos aquel histórico día en que el pueblo trabajador se levantó en defensa de su líder y de sus derechos”, dijeron en el mensaje.

“El 17 de octubre vive en cada compañero y compañera que sigue construyendo una Patria más justa, libre y soberana”, agregaron.

El intendente Cecilio Salazar difundió un mensaje en el que puso de relieve la situación electoral, a menos de 10 días de los comicios legislativos.

"Hoy la historia vuelve a poner las cosas casi en el mismo lugar: es Trump o la Argentina soberana", señaló en el texto publicado en sus redes sociales.

"En este 17 de octubre, reafirmamos nuestra lealtad al pueblo argentino y a las banderas que nos legaron Perón y Evita: soberanía política, independencia económica y justicia social", dijo el intendente.

"El próximo 26 de octubre no se vota sólo una lista. Se vota si seguimos siendo una Nación libre o si volvemos a arrodillarnos ante los intereses del norte. Se vota Patria o sometimiento", agregó.

El gobernador Axel Kicillof encabezó un acto junto a intendentes y candidatos de Fuerza Patria en la quinta de San Vicente, donde están los restos de Juan Domingo Pérón.

Por su parte, La Cámpora convocó a una caravana que arribará al domicilio donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple condena, de la que participaba la dirigencia local de esa organización.