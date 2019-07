Detuvieron a hinchas de Banfield en las afueras del Estadio Municipal por agredir a dirigentes del club

Cuatro hinchas de Banfield fueron detenidos el domingo por la tarde tras agredir físicamente en las afueras del Estadio Municipal al presidente de la institución, Diego Obrador, y el dirigente José Cancelo quien debió ser asistido en el Hospital Emilio Ruffa por los golpes que recibió.

El hecho sucedió alrededor de las 18.00, en el final del duelo en el que la primera del Taladro cayó 1 a 0 frente a General San Martín por la segunda fecha del Clausura para Primera A que lleva adelante la Liga Deportiva Sampedrina (LDS). Un simpatizante ingresó al predio en estado de ebriedad y comenzó a hacer desmanes por lo que los directivos lo quisieron sacar. Una vez en la vía pública en calle Bozzano, se desató una gresca a la que se sumaron otros tres cómplices y golpearon a Obrador, Cancelo y otro fanático que intentó frenar el caos que se disipó cuando arribó la Policía y aprehendió a los agresores de 38, 28, 26 y 24 años a quienes también se les secuestró un arma blanca.

"Me pegaron una piña y les pegaron a otros dirigentes", aseguró Obrador a La Opinión quien, también, aseguró que a Cancelo, además de lesionarlo "en la cara", le robaron su celular. Al mismo tiempo, sostuvo que van a pedir el "derecho de admisión" para evitar que se repita el episodio en futuros encuentros en que Banfield sea local en el Estadio Municipal porque su objetivo como máxima autoridad es lograr "que la gente vuelva a la cancha".

"Con estas cosas no dan ganas de seguir pero no hay que poner a todos en la misma bolsa porque fueron sólo cuatro", agregó dolido por la situación que denunció en la comisaría y recayó en la Fiscalía Nº 5 de Marcelo Manso. También, se informó a la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) sobre el hecho con el objetivo de que los hombres de no puedan volver a entrar a cualquier evento deportivo.