Detuvieron en la calle a un joven buscado por robo desde marzo
El procedimiento tuvo lugar en la vía pública. Durante una recorrida el personal policial interceptó al sujeto, que tenía pedido de secuestro por un ilícito. Fue trasladado a la Comisaría, donde lo notificaron de las actuaciones.
Este viernes, personal de la Estación Policía Comunal San Pedro, en una recorrida preventiva, dio con un sujeto que tenía pedido de captura.
La tarea se cumplió en la intersección de las calles Hermano Indio y Güemes, donde procedieron a la aprehensión de un joven de 21 años.
Sobre él existía un pedido de captura activa desde el 19 de marzo de este año, por un hecho relacionado con un robo.
Posteriormente, el aprehendido fue trasladado a la sede policial, donde lo notificaron y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.
