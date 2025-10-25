Detuvieron a una mujer por alterar el orden en la vía pública
Una mujer de 21 años fue aprehendida en la madrugada del sábado en la intersección de Petrona Simonino y Manuel Iglesias. Se encontraba en estado de ebriedad y fue trasladada a la Comisaría.
Una mujer fue aprehendida durante la madrugada de este sábado, cuando se encontraba alterando el orden en la vía pública,
Personal policial arribó a la intersección de Petrona Simonino y Manuel Iglesias, donde una joven de 21 años, se encontraba en estado de ebriedad.
La policía intervino y detuvo a la mujer, que fue trasladada a la Comisaría. Interviene el Juzgado de Faltas local.
