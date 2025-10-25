Una mujer fue aprehendida durante la madrugada de este sábado, cuando se encontraba alterando el orden en la vía pública,

Personal policial arribó a la intersección de Petrona Simonino y Manuel Iglesias, donde una joven de 21 años, se encontraba en estado de ebriedad.

La policía intervino y detuvo a la mujer, que fue trasladada a la Comisaría. Interviene el Juzgado de Faltas local.

