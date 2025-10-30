Personal policial de la sub DDI San Pedro - Baradero detuvo este jueves por la tarde a un joven que tenía pedido de captura activa por parte de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.

Lo apresaron en la zona de Belgrano y Ruffa, en inmediaciones del Hospital municipal, tras identificarlo en la vía pública y constatar que se trataba de una persona con requerimiento judicial.

La Fiscalía del Joven lo tiene imputado en una causa de junio de 2023 por los delitos de "incendio, explotación o inundación con peligro para los bienes, robo, usurpación de inmuebles", informaron autoridades.

Trasladado a la dependencia para regularizar su situación procesal, el joven detenido quedó a disposición de la Justicia, luego de que la Fiscalía de menores fuera notificada.

