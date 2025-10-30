Detuvieron a un joven con pedido de captura ordenado por el juez de Menores
Es por delitos cometidos cuando era menor de edad. La DDI lo apresó en inmediaciones del Hospital.
Personal policial de la sub DDI San Pedro - Baradero detuvo este jueves por la tarde a un joven que tenía pedido de captura activa por parte de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.
Lo apresaron en la zona de Belgrano y Ruffa, en inmediaciones del Hospital municipal, tras identificarlo en la vía pública y constatar que se trataba de una persona con requerimiento judicial.
La Fiscalía del Joven lo tiene imputado en una causa de junio de 2023 por los delitos de "incendio, explotación o inundación con peligro para los bienes, robo, usurpación de inmuebles", informaron autoridades.
Trasladado a la dependencia para regularizar su situación procesal, el joven detenido quedó a disposición de la Justicia, luego de que la Fiscalía de menores fuera notificada.
