El jueves por la mañana, fue interceptado un joven de 22 años que recorría la vía pública intimidando a personas con un arma de fuego.

El hecho tuvo lugar en Manuel Iglesias al 1400. Al momento de su aprehensión, el sospechoso portaba una pistola calibre 22 cargada.

El detenido, conocido en el ámbito delictivo local, había asaltado instantes antes a dos adolescentes de 16 y 17 años, a quienes amenazó apuntándoles con el arma para sustraerles las mochilas que llevaban.

El arma se encontraba cargada.

En su poder se hallaron ambos bolsos con útiles escolares y el arma con munición lista para ser disparada, además de cinco proyectiles adicionales.

La Fiscalía n.° 7, bajo la dirección de María del Valle Viviani, avaló la detención, dispuso el secuestro del arma y ordenó la devolución de los elementos a sus propietarios.

Recuperaron las mochilas robadas.

El joven permanece detenido, imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego, y quedó a disposición de la justicia.

