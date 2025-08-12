Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) detuvo a un hombre de 32 años que tenía pedido de captura activa por una orden de detención solicitada por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás.

Tras tareas de investigación, la policía logró hallar al sujeto este lunes por la mañana en calle San Lorenzo al 500 de nuestra ciudad.

El hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría local, donde permanece a disposición de la Justicia.

