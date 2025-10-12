Detuvieron a un hombre que agredió a sus dos hijas y les provocó lesiones
El hecho ocurrió en una vivienda de Cruz Roja al 1700. Las jóvenes, de 21 y 24 años, sufrieron lesiones leves. El agresor fue aprehendido y trasladado a la Comisaría.
Durante la madrugada del domingo, la policía aprehendió a un hombre, de 40 años, que agredió a sus hijas, de 21 y 24 años.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Cruz Roja al 1700 y personal policial llegó tras ser alertado por un llamado al 911.
Al arribo de los efectivos, detuvieron a un hombre que, en medio de un conflicto familiar, agredió a dos de sus hijas, provocándoles lesiones de carácter leves.
El agresor fue trasladado a la Comisaría, donde fue imputado por infracción a la Ley 12569. Interviene la Unidad Fiscal n.° 7.
