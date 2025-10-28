Personal policial de la Comisaría detuvo este martes por la tarde a un joven de 32 años sobre el que pesaba una orden de detención por intento de homicidio.

Identificado como Bruno Ariel Velázquez, fue apresado en la zona de Ansaloni al 1800, donde la policía constató que tenía domicilio.

Velazquez fue condenado y deberá purgar pena por los delitos de tentativa homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad.

Fue hallado responsable de un hecho armado que ocurrió cuando, a bordo de una moto y en compañía de un adolescente, disparó contra un joven que, productor de las lesiones, quedó cuadripléjico.

La policía cumplió con la orden de detención y trasladó a Velázquez a la comisaría , donde quedó alojado a la espera de su remisión a una unidad carcelaria.

