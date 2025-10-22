Este martes, personal del Destacamento de Santa Lucía llevó a cabo la detención de un hombre de 36 años en el marco de una causa por abuso sexual.

El operativo se realizó tras tareas de investigación en la calle Sarmiento, entre Hermano Rivarola y Presidente Perón.

La detención se concretó por orden judicial, en el marco de una causa que tramita en el Juzgado de Garantías n.° 1 a cargo de Román Parodi.

El hombre quedó alojado en la dependencia, a la espera de su declaración ante la Fiscalía 7 que conduce María del Valle Viviani.

Desde las autoridades se indicó que se cumplieron todos los recaudos legales correspondientes durante el procedimiento. La investigación continúa en curso.

