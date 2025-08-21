La policía aprehendió este jueves por la madrugada a un joven de 28 años que circulaba por la vía pública con objetos de dudosa procedencia, cuya propiedad no pudo justificar.

El hecho ocurrió en Hermano Indio y Dávila, donde el muchacho fue interceptado por los efectivos policiales con un horno eléctrico, un reloj de pared y un balde con una bolsa de pintura.

El joven no pudo acreditar la titularidad de los elementos que transportaba, por lo que la policía procedió a secuestrarlos para ponerlos a disposición de la Justicia.

Fiscalía ordenó una investigación en procura de establecer la procedencia, ante la sospecha de que podrían haber sido robados.

Se trata de un horno eléctrico Standard Electric, un reloj de pared y un balde con pintura en polvo marca Tersuave de cuatro kilos.

