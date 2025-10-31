Destrozos en una mueblería: delincuentes reventaron el blindex del local, pero no robaron nada
Sucedió en la madrugada de este viernes en un comercio ubicado en 3 de Febrero y Noseda. Según confirmaron a La Opinión, el local solo sufrió daños materiales.
Este viernes, una muebleria ubicada en 3 de Febrero y Noseda amaneció con su puerta de blindex reventada.
El hecho ocurrió durante la madrugada y el comerciante dueño del local informó a La Opinión que solo hubo destrozos en la entrada del lugar y que no sufrieron robo de objetos en exposición ni de dinero.
Las cámaras de seguridad de la zona no detectaron a los autores del hecho aunque aseguran que en las grabaciones se pueden ver ‘’movimientos raros'' alrededor de las 5.00.
Además, aseguran que no es la primera vez que ocurren hechos similares en la zona ya que el mismo local sufrió daños en sus ventanas sobre Noseda hace poco tiempo atrás.
