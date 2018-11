Destrozaron y robaron en el club San Roque

En el club San Roque sus dirigentes perdieron la cuenta de cuántas veces en el año delincuentes ingresaron al predio de calle La Laguna al 1500 y, además de llevarse elementos menores, causaron destrozos.

Ayer, los entrenadores de las diferentes categorías de fútbol infantil le advirtieron al presidente, Gustavo Franco, que, una vez más, sujetos ignorados hicieron de las suyas: robaron solamente "unas pavas y elementos de los reflectores" pero destruyeron todo lo que tuvieron a su alcance, desde puertas, una pared y rejas hasta un disyuntor colocado hace dos semanas, en otros otros.

"Nos rompieron todo. No da para más, no nos dejaron nada sano. Vine de laburar y me llamaron los entrenadores de que nos habían roto todo. Esta vez nos destrozaron todo", manifestó Franco a La Opinión con bronca y desazón. Y agregó: "Lo que más duele es el disyuntor de la térmica que lo pusimos hace una semana. Nos habían roto uno y lo dejamos, compramos otro y lo rompieron junto con todos los cables de la luz. ¿Cómo se hace para sobrevivir a esto que cada dos o tres meses te roban y rompen todo?. Así no puedo seguir más, no doy más. Tenemos 170 pibes, no sé si es en contra de la gente que esta en fútbol infantil pero cómo haces para sobrevivir con esto, es un club de barrio".

Por último, se preguntó: ¿Por qué tanta maldad? Acá no vivimos del fútbol, vivimos para el fútbol. Los brazos no dan más de tanto remarla. En un club de barrio se vive para el fútbol y pones plata de tu bolsillo para los pibes. Esto no tiene explicación. No es fácil salir de este pozo, el fútbol infantil recauda pero ahora sobre las fiestas no tenes más partidos, es imposible arrancar el año que viene".