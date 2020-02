Después de la lluvia, descendieron las temperaturas y mejoró el clima en San Pedro

El lunes hubo dos alertas meteorológicos y cayeron 33 milímetros de agua en la ciudad que se sumaron a los 34 del domingo, según dio a conocer el historiador aficionado Fernando Chiodini. Si bien no hubo grandes inconvenientes y la Secretaría de Obras Públicas informó que no intervino en ningún barrio, una vecina reportó a Sin Galera que en Manuel Iglesias y Cucit se "taparon las cloacas". Hoy no se esperan precipitaciones y la máxima será de 26º.