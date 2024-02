El jefe comunal, encabezará el acto en el salón dorado y esta vez en su tercer mandato, tras el interinato de su hijo Ramón quien en 2022 y 2023, pronunció su último mensaje en el marco del anuncio de un abanico de obras que estaban en marcha de cara a las elecciones.

Desde esa fecha y hasta el presente se desprende una agenda cargada de situaciones que complican el panorama económico y financiero que obliga al municipio a recortes que eran impensados. Con o sin sinceramiento de las cuentas, Salazar enfrenta por primera vez el desafío de gobernar con recursos propios y aportes del gobierno de la provincia que también son acotados.

Hace menos de un año tanto Ramón como Cecilio militaban en el mismo frente electoral y ni uno ni otro pensaban en el escenario que se desencadenó para las primarias de agosto, las generales de octubre y el balotaje que finalmente dejó a Unión por la Patria en mayoría.

Durante aquella jornada y con la Concejal Rita Leguizamón como anfitriona, Ramón repasó la repavimentación de ruta 1001; la reactivación de ruta 191 y la inclusión del acceso a Santa Lucía; la señalización del acceso a Gobernador Castro; un plan de pavimentación de 200 cuadras; y la construcción de escuelas y jardines.

De esa lista, sólo se cumplió con el asfalto de varias cuadras, el resto quedó pendiente y en muchos casos sin perspectivas de retomar porque había financiación del gobierno nacional o porque la provincia ya no tiene los recursos. La única obra ejecutada con fondos de todos los sampedrinos, es la que destinó casi 70 millones de pesos a la Plaza Constitución, que lamentablemente quedó en peores condiciones de las que estaba con problemas de nivelación y anegamientos. Estuvo a cargo de la misma empresa que construyó las 84 viviendas y el dinero era producto del ahorro de los usuarios de Coopser que aportan mes a mes el porcentual que se retiene para el FOPC (Fondo de Obras Públicas Comunitarias).

También hace un año atrás se anunciaba la construcción de una escuela primaria y una secundaria. Para esta última, días antes de las elecciones se le giraron más de 600 millones de pesos a la empresa Indhal. Nunca volvieron a cumplir la tarea.

En el discurso de Ramón, fue motivo de orgullo el sorteo de las 84 viviendas que hoy tienen a maltraer al Ejecutivo. La empresa ALFA las dejó inconclusas y con deficiencias que serán difíciles de subsanar.

Cecilio deberá retomar en materia habitacional otras dos promesas de aquel momento: las 89 viviendas de la Cooperativa Nuestro Sueño y las 25 de Río Tala. Al repasar esa agenda también se advierte el anuncio de la reparación del tanque copa con otra empresa que se fugó y dijo “no nos llegan los caños”, apenas Javier Milei ganó las elecciones.

La memoria de estos últimos 365 días parece afiebrada, pero ese póstumo mensaje también incluyó la inauguración de La Nueva Terminal y el anuncio de una universidad para el viejo edificio que la semana pasada hubo que cercar porque está en manos de los vándalos.

“Ahora que se concreta el traslado de la terminal, comenzamos gestiones para concretar el sueño de la Universidad en San Pedro”, dijo y agregó: “Sabemos que no es fácil y llevará tiempo, pero tenemos el lugar y la voluntad para hacerlo”. Ramón Salazar 1° de Marzo de 2023.

Cecilio Salazar tendrá que explicar también que sucedió con los más de 600 millones de pesos que quedaron a merced de la inflación en el Puerto, aunque no es dinero de la comuna, las internas dentro del Consorcio de Gestión trabaron casi por un año todo tipo de operatoria y esa partida destinada a la construcción de un muelle hoy no alcanza ni para pavimentarlo.

Hay algunas obras que podrá destacar: el “parque ambiental” en el Paseo Público lindero a Mansa y el éxito de la moratoria que les permitió sobrellevar algunos meses un poco más aliviados en tiempos en los que el Dr. Fabián Rodríguez era el Secretario de Economía. Las obras en el barrio Los Cazadores, los termotanques para mate que costaron 13 millones de pesos en agosto de 2023, los totems de seguridad que demandaron otros 10 millones y el lanzamiento de la San Pedro 2050.

Sin dudas, el mayor éxito de la gestión sigue pasando por el Hospital Municipal pese a las quejas por los turnos, se ha transformado en el que demanda la mayor cantidad de recursos pero resuelve los problemas de salud de una población que ya no accede a obras sociales y prepagas. La guardia de emergencias sigue siendo el punto más caliente por la atención de politraumatizados en accidentes, hay un tomógrafo por instalar y en los centros de salud se cumple una labor importante de prevención.

“He sido consecuente con mis ideas, me he dedicado a trabajar y no a contestar agresiones”, Ramón Salazar el 1 de Marzo de 2023.