Desplazamiento de la Dra. Morales: qué le dijo la gente

El sábado, en el aire de Sin Galera, Camila Caballero quien coordina el vacunatorio local explicó que la médica pediatra Silvana Morales había sido separa de su puesto por “cansancio”, “problemas personales” y “vacaciones”, aunque desde los rincones de Salta y 9 de Julio se escucha otra versión.

Publicidad

La noticia generó una editorial firmada por Lilí Berardi: “Silvana Morales: otra profesional, “soldado de la pandemia”, apartada de su cargo”. Dentro de ella un enlace directo permitió a vecinos y vecinas anónimos/as dejar su saludo, mensaje de solidaridad y demostraciones de cariño a la profesional.

3329 **-*900

Anonadada con la nota. Gracias por informar. Parece de película , increíble . Un abrazo a la Dra Morales.

3329 **-*843

Yo no puedo creer que saquen a una profesional de tantos años, excelente persona y profesional. Tendrian que sacar esas personas que ponen y no saben ni atender a la gente pero esa es nuestra política todos Iguales.

3329 **-*679

Hola Lili ….gracias por desasnarnos de tal información..

Que duele y avergüenza …!Ojala algun dia tengamos la entereza que vos tenes para dar a conocer estos datos escalofriantes…un abrazo !

3329 **-*439

Qué tristeza leer la nota de la doctora Morales!!!! Qué impotencia ver como se llevan puesto al que se les ocurre!!!! Sucede muy a menudo en este país, ensucian, descalifican, atropellan!!!!

¡¡¡Demasiado tibios!!!!

3329 **-*965

Una bronca de lo que le pasó a la Dra, todo el tema del vacunatorio es un chiste, solo por hacer la ‘V” con los deditos, te dan una “beca” que muchos estudiantes de enfermería podrían necesitar, pero en cambio se lo dan a los aplaudidores de turno. Patético San Pedro como siempre.

3329 **-*914

Quién puede hable mal de esta EXCELENTE profesional,compañera , maravilloso persona ,la q sin miramientos de horarios ,día u horario ella siempre estaba ahí al pie del cañón ,agradecida a la vida q me dió la oportunidad de conocerla y trabajar junto a ella LKM y siempre estaré para lo q me necesite.

3329 **-*444

La soberbia del gobierno se lleva puestos a nuestros mejores médicos,personas intachables,coherentes.Ese es el premio a su incansable lucha por la salud…a los otros que sólo les importa llevar agua para su molino,usan y abusan del hospital,a esos todas las oportunidades….a los oportunistas de siempre.Usted tranquila doctora Silvana Morales con la frente bien alta y gracias por tanto,gracias por su entrega y su tiempo dedicados a la salud.

3329 **-*681

Da mucha lastima que la Dra Morales ya no esté.

3329 **-*525

¡Tremendo! Muy doloroso y nada nuevo… Así son… ¡INCORREGIBLES! gracias por esta nota impecable!

3329 **-*497

La verdad duele saber todo esto, muy triste conocer cosas ocultas, que jueguen con la salud, somos seres humanos, pero eso no importa, todo lo hacen politica, triste realidad Argentina 😢, ellos, los profesionales, médicos, [email protected], ayudantes y todos los q colaboran d verdad y con el corazón, son ellos los q necesitan un reconocimiento, arriesgando sus vidas, familias dan, dieron y siguen dando todo su esfuerzo cada dia x un pueblo que como en todos lados estan los q toman conciencia y los inconcientes, q no piensa en los demás, yo le doy gracias a Dios xq tengo una familia grande y Dios nos guardo siempre, solo 2 oh 3 han pasado por el virus, con unos días de fiebre, dolor de cabeza y cuerpo y nada más, pero siempre con los cuidados lo mejor q se puede, tratando de hacer las cosas bn. Ellos son los q merecen aplausos, reconocimiento, por su valentía, x no bajar los brazos para siempre estar firmes ayudando a los q necesitan, a los que respetan y a los q no, a los q se cuidan y a los q no, son verdaderos [email protected], Dios los bendiga siempre y fuerza y adelante…

3329 **-*910

Mi total reconocimiento por su trayectoria a la Dra Morales .

3329 **-*281

No entiendo que es lo que tanto sorprende… siempre se castiga al que trabaja y los aplausos se los llevan los panqueques….

Silvana gracias x tanto. Gracias x enseñarnos tanto y ser tan humana!

Es triste el.manejo y la bajeza con la que se manejan!