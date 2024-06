Un automóvil Volkswagen Fox despistó en la ruta 1001 este miércoles, antes de que saliera el sol, en la misma zona donde un coche chocó el martes con un camión por esquivar baches del deteriorado camino.

El conductor, de 33 años, oriundo de Río Tala, perdió el control del rodado y despistó para terminal en la cuneta, al costado de la ruta.

El joven no sufrió lesiones y no hubo que requerir intervención del Servicio de Emergencias Same 107, informó la policía, que se hizo presente para evaluar la situación.