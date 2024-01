Eladio Romero tiene 50 años y trabaja para la empresa Transred Internacional Sociedad Anónima, una compañía de logística de transporte con 25 de años de trayectoria y sede en Paraguay. Romero tiene documento con residencia en Argentina y domicilio en Capital Federal.

Está internado en terapia intensiva por las quemaduras que sufrió cuando manipulaba combustible en la estación de servicio YPF de Río Tala el miércoles por la noche.

Aún no se sabe cómo fue que quedó atrapado en llamas y de qué modo pudo trasladarlo la ambulancia de la localidad hasta San Pedro. “Esa información nosotros no la podemos dar”, le dijo la operadora del 107 a la policía que consultó por el caso el jueves 26 por la mañana.

…"hace transporte de vidrio para una empresa en camiones Scania, tuvo una fuga el tanque de combustible y bueno, él bajó para cerciorarse qué es lo que estaba pasando y ahí explotó"… dijo Sonia, su hermana.

El parte médico que brindó el Dr. Herbas denotaba la gravedad del cuadro y el estado crítico del paciente. Con el 82% de su superficie corporal quemada sus posibilidades de supervivencia se complican y es necesario estabilizarlo para procurarle un traslado.

En la mañana del viernes, la Jefa de la Terapia Intensiva, Romina Savoy indicó que el traslado está pedido y que la situación del chofer es crítica.

A la hora de describir el siniestro, su hermana Sonia indica que es un chofer de la empresa Transred Sociedad Anónima y que lo único que se sabe es que posee un seguro pero no la cobertura que necesita. “El bajó para cerciorarse qué es lo que estaba pasando y ahí explotó el tanque y bueno, se quemó absolutamente todo, no tuvo ayuda ni de la YPF, no están preparados para esos casos, no lo auxiliaron”, contó la mujer que ahora busca reunir cuarenta mil dólares que le pide un sanatorio privado para hacerse cargo del paciente.

La mujer habló a la empresa y allí le negaron la ayuda. “Viene cuatro veces al mes a la Argentina a hacerles el transporte”, refirió desesperada por no poder solucionar la situación.