Desde su casa, Junior Solmi participó de una copa del TC Virtual

Junior Solmi compitió en la Copa Monster del Turismo de Carretera (TC) Virtual que se transmitió hoy al mediodía en vivo por la TV Pública y no pudo completar la final con el Ford de Juan Manuel Silva, auto que condujo porque él no pertenece a esa categoría y, en consiguiente, no cuenta con vehículo prediseñado.

El sampedrino, que participó en las carreras que se grabaron entre semana desde su casa con su simulador, fue último en la clasificación, 13° en la primera serie y no pudo completar la definición en el autódromo de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

"En la clasificación quedé último porque tuve un problema de que pensé que eran diez minutos y eran dos vueltas nada más. En la serie, largué último y en la primera curva pasé entre medio de todos hasta que me agarraron. En la final pasé como diez autos y quedé 19 pero me tocaron entrando a la segunda vuelta. Me rompieron el auto y entré a boxes, perdí una vuelta y ya estaba. Me salió todo mal, en tres vueltas me sacaron dos", relató Solmi a La Opinión.

El ganador fue Nicolás Trosset (Dodge) seguido de Ever Franetovich (Chevrolet) y Nicolás Bonelli (Ford). Por último, el joven piloto de San Pedro sostuvo: "A diferencia de otros circuitos, el circuito es trabado y donde empiezan a frenar se pegan todos contra todos".

En 2020, antes de que se imponga la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus y se frenen todos los campeonatos de las diferentes divisiones de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC), Solmi compitió en la segunda jornada del TC Mouras (TCM) en la que también estuvo Fernando "Morro" Iglesias.