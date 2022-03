Desde la cárcel, el pedido de Norberto Paz al juez Prati: “Por favor moléstese en investigar”

Una vez conocida la decisión del juzgado de garantías quien dictó la prisión preventiva de Norberto Paz, su hijo Leonardo Paz y la esposa de este, Sandra Verón, comenzaron los cuestionamientos sobre el avance de la investigación y la actuación de la policía que estuvo a cargo de los operativos.

Los tres detenidos hablaron en Radio Cuarentena donde explicaron lo sucedido y se defendieron de las acusaciones que existen en su contra, pero fueron más allá y con la intención de ser escuchados por quien tomó la decisión, Norberto Paz, el hombre de 66 años que tenía una pizzería en su casa, redactó una nota que fue enviada al juez Ricardo Prati a quien le solicitan que los escuche y les crea.

El texto redactado por Norberto Paz fue remitido a La Opinión desde el pabellón que junto a su hijo ocupan en el Penal de San Nicolás. Allí se expresa al respecto y remarca que ninguna de las tres personas detenidas tienen que ver con el delito que se les imputa y reclaman por su inocencia.

“Señor Juez, doctor Luis Prati”, comienza presentándose Paz. “Me dirijo a usted muy respetuosamente, quien suscribe Norberto Raúl Paz, con causa caratulada tenencia de estupefacientes, alojado en la Unidad Penal número 3 de San Nicolás, como mejor procedo le escribo esta carta”.

“Estamos muy tristes junto con mi compañera ya que yo era quien llevaba el sustento diario a nuestro hogar, ahora se quedaron absolutamente solos y mal parados”.

“Lamento mucho que no haya creído nada de mi declaración, lo entiendo ya que tengo antecedentes y no soy creíble para gran parte de la sociedad”. “Realmente no vendí ni vendo drogas, tan solo con haber enviado a alguien a preguntar a los vecinos, y si en ese año de seguimiento hubiesen atrapado a alguna persona cuando se retiraban de la casa y lo encontrara con drogas, no lo molestaría en escribirle”, manifestó el detenido.

“Soy un hombre de 66 años, pagué mi gran error del cual siempre estuve arrepentido. Usted es un juez de garantías, se entiende que vela por la verdad, y la verdad está agazapada entre las filas policiales”.

“Usted no me creyó, pero por favor moléstese en investigar, aquí hay muchas personas detenidas por el mismo modo de operar, tenga usted misericordia en el nombre de Jesús, y escuche este pedido de socorro, me queda muy poco tiempo de vida y no quisiera morir entre rejas. En el nombre de mi familia nueva que estaba manteniendo, le pido tenga usted misericordia, que Dios abra sus ojos a la verdad”, sostiene Norberto Paz en la carta dirigida al juez Ricardo Prati.