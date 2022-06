Desde Coopser aseguraron que “no estamos ante una demanda que signifique problemas de energía”

Diversas zonas de la ciudad reportaron en las últimas semanas algunos problemas con el servicio de electricidad respecto de situaciones de baja tensión o cortes en el suministro de energía. Este martes, el presidente del Consejo de Administración de Coopser, Emilio Longueira, se refirió al tema en Radio Cuarentena y aseguró que “no estamos ante una demanda que signifique problemas”.

Aunque el frío aumenta la demanda, Longueira señaló que los picos de consumo se dan en temporada de verano y que en invierno no debería haber dificultades al respecto, aunque reconoció que puede haber algunas situaciones puntuales por resolver.

“No tendría que haber inconvenientes de baja tensión. Puede haber varios factores, pero baja tensión no tendría que haber salvo en algunos sectores donde tenemos muchos problemas con mucha gente enganchada”, dijo respecto de lo que ocurre en algunos barrios donde las conexiones clandestinas son un verdadero problema.

Respecto de los cortes, explicó que la mayoría son programados y que tienen que ver con la resolución de conflictos desatados por grandes tormentas, que obligaron a la planificación de reparaciones escalonadas. También advirtió sobre los casos de vandalismo como el que se vivió en las últimas horas en el barrio La Tosquera, donde delincuentes intentaron robar cables subterráneos y dejaron sin luz a toda la zona hasta que intervinieron desde la cooperativa.

Respecto de las situaciones puntuales que se dan en algunos barrios como los de la zona próxima al Centro Integrador Comunitario (CIC), Longueira señaló que además de las conexiones clandestinas hay que tener en cuenta si las instalaciones domiciliarias están en condiciones de soportar los artefactos que se utilizan.

El presidente de Coopser advirtió que hay problemas respecto de los costos para el sostenimiento del servicio y admitió que “la tarifa es deficitaria” y que en buena medida esta y otras distribuidoras de energía en el territorio bonaerense dependen de subsidios de Provincia.

“A fin de año vino Kicillof y se lo manifesté, las tarifas eléctricas tienen que aumentar lo menos posible pero a nosotros nos aumentan los materiales, la mano de obra de personal, la paritaria, estamos en una cuestión deficitaria en cuanto a las tarifas y es una situación que le ocurre a todas las distribuidoras en la provincia de Buenos Aires”, señaló.

“En este momento vamos arrimando un poco respecto a lo que fue en la pandemia, estábamos de acuerdo con que no se pudiera cortar la luz y mucha gente durante ese momento no pagó la luz y ahora se está tratando de poner al día. No tenemos problemas en cuanto al cobro, pero hay deudas que de a poco se van acomodando”, dijo sobre lo ocurrido durante 2020 y 2021 con las complicaciones que trajo aparejado el confinamiento desde el punto de vista económico para la población.

“Venimos de una situación de pandemia que generó un trastorno económico en muchos hogares, muchas familias, muchas empresas”, dijo Longueira y consideró que “los servicios esenciales tienen que estar regulados de manera tal que no sea imposible pagarlos”.

Coopser instaló hace unos meses un transformador que permitió sumar cinco megavoltamperios (MVA) al sistema de distribución de energía de la ciudad y aguarda para este año avanzar en la instalación de una nueva subestación transformadora, para lo que adquirió terrenos en la zona industrial y un transformador valuado en una importante suma en dólares.

“Es una obra que tenemos que hacer con la Provincia de Buenos Aires, un cierre de anillo entre Villa Lía, Baradero, Papel Prensa y San Pedro”, dijo Longueira y anunció: “Se está avanzando, con gran apoyo de la Municipalidad, en los detalles y políticamente para empezar a tramitarla este año”.

“Hace mucho tiempo que venimos con esto, que no es algo que se va a hacer de un día para el otro, pero hay que estar trabajándolo para pensar un futuro en San Pedro de acá a 15, 20 años”, analizó el presidente de la cooperativa.

En ese sentido, recordó que en la última visita del gobernador, cuando recorrieron el predio de ruta 1001 destinado a un parque agroindustrial, le informaron que para que ese espacio se haga realidad “se necesita esa obra”. “Por suerte el Municipio está abocado a colaborar con nosotros y se está haciendo lo imposible para lograr que la obra comience este año”, informó.