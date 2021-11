Desaprobaron el nombramiento de la Comisario Godoy y no asumirá en la Comisaría de la Mujer

Finalmente la Comisario Natalia Godoy no se hará cargo de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro. La decisión estaba tomada y solo faltaba la rúbrica del Ministerio de Seguridad pero al anoticiarse de la medida fue el propio Intendente Municipal Cecilio Salazar quién no aprobó con su firma el nombramiento de la funcionaria y finalmente no asumirá en nuestra ciudad como estaba previsto.

El propio Jefe de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Norte II, Comisario Mayor Jorge Monfort, había resuelto cambiar las autoridades de San Pedro y Baradero, es decir, Valeria Sosa titular de la Comisaría de la Mujer en nuestra ciudad pasará a cumplir funciones como titular de la Comisaría Comunal de Baradero y quién estaba a cargo de la misma vendría a cumplir funciones a San Pedro. La diferencia se suscitó en que Sosa tomó el nombramiento como un ascenso, mientras que Godoy deja Baradero luego de algunos cuestionamientos y disconformidad que habían surgido en las últimas semanas.

Mientras tanto, el Intendente Salazar, luego de hacer las consultas correspondientes elevó una propuesta al Ministerio para que sea la Subcomisario Mariana Aguilar quién se haga cargo de la dependencia en nuestra ciudad teniendo en cuenta que la funcionaria cuenta con experiencia en el área ya que se venía desempeñando como segunda de la Comisario Valeria Sosa y entienden que podría mantener la impronta qué el área había aplicado desde mayo del año pasado cuando asumió la funcionaria saliente.

Es decir que de no mediar ningún imprevisto, Aguilá, será la nueva titular de la Comisaría de la Mujer en San Pedro y para que todo esto ocurra deberá contar con el aval del Ministerio de Seguridad quién en las próximas horas estaría definiendo quién quedará a cargo de la dependencia en nuestra ciudad.

Mientras tanto la Comisario Natalia Godoy deberá aguardar un nuevo destino en la misma ciudad de Baradero o en alguna Comisaría de la región.