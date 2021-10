Desalojo en el asentamiento del callejón Pascual: comenzaron a desarmar las viviendas

Personal de Desarrollo Humano recorrió el asentamiento del callejón Pascual que tiene orden de desalojo para este viernes y los ocupantes comenzaron a desarmar las precarias viviendas montadas en el predio.

Publicidad

“Vamos a desarmar para que no nos rompan todo”, dijo una vecina y agregó: “Pero nos quedamos en la calle. No nos dieron ninguna solución”.

Los vecinos habían reclamado e las puertas de la Municipalidad el miércoles por la mañana y fueron recibidos por funcionarios del Gobierno que les explicaron que no podían hacer nada contra la resolución judicial y se comprometieron a recorrer la zona desde Desarrollo Humano.

“Nos ofrecieron un flete nomás. Dijeron que a futuro nos pueden ayudar con materiales, pero para qué los queremos si no tenemos dónde guardar las cosas, ahora necesitamos un techo no materiales ni flete, no tenemos dónde llevar las cosas”, señalaron desde el barrio.

Desde una de las viviendas que están desarmando señalaron que están “amontonando todo” pero que las cosas “van a tener que quedar en la calle” porque no tienen dónde llevarlas

“Lo único que pedimos fue un plazo de dos meses, aunque sea, para conseguir un alquiler para cada familia”, agregaron.