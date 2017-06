Desalojan por la fuerza a familia que asegura haber pagado $ 45 mil por una vivienda social

Una familia permanecía este jueves en la calle con todos sus muebles tras haber sido desalojadas por la fuerza y de manera violenta por quienes aseguran ser los dueños de la casa, por lo que tomó intervención primero la policía y luego la Municipalidad.

La familia alquilaba un inmbueble en el barrio social de autoconstrucción denominado "291 Viviendas", uno e los que fue relevado por la Oficina de Escrituraciones para que sus beneficiarios reciban los boletos de compraventa que les permitan avanzar en el proceso de escrituración.

La violenta situación se vivió esta mañana en Benefactoras Sampedrinas 1980. Los inquilinos -que ahora aseguran haber pagado una suma de dinero para comprar el derecho posesorio de la casa- fueron desalojados de manera violenta por los titulares del inmueble.

"Me pegaron, el hijo me agarró y ella me pegaba", dijo la mujer desalojada a La Opinión antes de las 14.00, cuando todavía no había llegado Desarrollo Humano a la zona y la familia se encontraba en la calle con todo su mobiliario.

"Pagué el alquiler hasta diciembre. En diciembre le entregué 45 mil pesos al señor Morocco, que era inspector. Ayer tuvimos una reunión y el señor Salazar me dijo que no me preocupara, que la casa iba a quedar para mí porque ellos tienen dónde vivir", relató.

"El abogado Javier Silva (titular de la Oficina de Escituraciones de la Municipalidad, a cargo del relevamiento en los barrios) me mandó a La Plata a averiguar por qué los papeles no habían venido a mi nombre", agregó y sostuvo: "Me estafaron".

La persona a la que hace referencia es el empleado municipal Rodolfo "Morocco" Barrios, esposo de la titular de la casa en cuestión, que es la beneficiaria del programa social del barrio de autoconstrucción conocido como "291 Viviendas".

Consultado por La Opinión, Barrios señaló: "No tengo idea de lo que está sucediendo, porque yo estoy trabajando. Esa vivienda es de mi señora, con la que estoy separado hace un mes. Habrá ido a intentar recuperarla, porque esa familia no pagaba el alquiler hace tiempo".

Además, aseguró que "es mentira" que haya recibido suma de dinero alguna por parte de la familia desalojada y repitió: "Yo no tengo nada que ver, yo estoy trabajando".

El desalojo fue violento. La familia expulsada denunció agresiones físicas por parte de los titulares de la casa. La señora acusó golpes en la espalda y aseguró que su nieta de un año también fue víctima, al punto de que tuvo que ser trasladada al hospital.

La familia desalojada vivía en Villa Jardín y se les incendió esa casa, por lo que buscaron una para alquilar y dieron con este inmbueble del barrio 291 Viviendas. Se trata de un matrimonio con cuatro hijos de 8, 9, 11 y 17 años, más una nietita de un año.

Cuando allegados a la familia expulsada quisieron ingresar por la fuerza a la viviendas, se escucharon detonaciones desde adentro, compatibles con disparos de armas de fuego.

Pasadas las 14.00, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano se hizo presente en el lugar para intervenir ante la presencia de menores de edad que quedaron en la calle a raíz de lo ocurrido.

Los incidentes provocaron que la policía pidiera refuerzos y que un cordón de efectivos se apostara frente a la vivienda para evitar un enfrentamiento, en medio de amenazas relacionadas con quemar pertenencias.