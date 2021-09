Denuncias cruzadas por serios incidentes entre vecinos de la zona de Alvear y Hermanos Indios

Una secuencia de incidentes que incluyen amenazas, agresiones y denuncias tiene como protagonistas a al menos a tres familias que se acusan y mantienen una postura totalmente opuesta se vienen dando en la zona de las calles Alvear y Hermanos Indios.

La situación viene de larga data, pero en las últimas semanas se agravó y llevó a las partes a efectuar nuevas denuncias y hasta a acudir a La Opinión para hacer público lo sucedido y exponer la preocupación que los invade.

Las dos partes hablan de amenazas, agresiones hacia las mujeres, con menores incluidos, y el reclamo para que alguien haga algo. El caso cuenta con denuncias cruzadas, acusaciones y hasta medidas de restricción perimetral que las partes aseguran haber conseguido y que nadie respetó.

En el medio aparece un policía que es acusado por una de las partes como el provocador de todo, pero lo particular del caso es que la mayoría de los vecinos que se comunicaron con La Opinión aseguraron que es la familia Marigliano – Novella la que desde hace años tienen a mal traer al barrio y estos no serían los únicos vecinos que mantuvieron algún altercados con ellos.

Una de las partes asegura que son ellos las víctimas de esta situación y que desde hace cuatro años que llegaron a vivir al barrio su vida cambió. “No sabemos cuáles son los motivos pero desde el día en que tuve una discusión con una de las mujeres de esa casa no paran de agredirnos”, contó Melanie Espíndola.

“Tanto el hombre como su mujer y cuñada nos han golpeado y amenazado. Tenemos las pruebas para comprobarlo, con videos y otros vecinos que desde hace años sufren la violencia de esta gente”, agregó la joven.

“A pesar de las denuncias nadie hace nada, solo nos dieron una perimetral que este hombre nunca cumplió porque a pesar de todo siempre nos siguió agrediendo”, se quejó la joven.

“Tenemos miedo de que esto termine mal, ya no podemos seguir así, no puede ser que para ir y venir a nuestras casas tengamos que dar toda la vuelta para no pasar delante de ellos”, comentó

Por su parte, el otro protagonista de esta historia, también se acercó a la redacción de La Opinión y con la denuncia en sus manos dio a conocer versión respecto a lo que está sucediendo, asegurando que es su familia la que es víctima.

“No podemos vivir así, esta gente hace todo esto mandada por un policía que vive al lado de su casa y es que provoca todo esto”, manifestó Elías Marigliano en El Reporte de la Tarde y agregó: “Nos han golpeado, amenazado y hasta le tiraron la moto encima a un nene de 5 años; cómo no vamos a reaccionar”.

“Estamos esperando que la Justicia haga algo porque a esta chica ya le habían aplicado una medida perimetral y no la respetó”, señaló Marigliano.

“Pero todo pasa por este policía y las actitudes que tiene. A mí me siguió y cuando pudo me alcanzó me amenazó con el arma de fuego que llevaba, yo no sé hasta cuándo va a seguir esto sin que nadie haga nada”, relató.

La situación es muy compleja y la Justicia deberá evaluar los pasos a seguir. En las últimas horas la familia Espíndola fue citada desde la Comisaría de la Mujer y la Familia para analizar el caso tras la solicitud de una nueva medida de restricción perimetral contra Marigliano.

En el medio se habla de falsas denuncias, usurpaciones, ataques, agresiones y amenazas. El caso ya está en manos de la Fiscalía de turno, la mujer fue convocada en la mañana del lunes y se esperan novedades para las próximas horas.