Denuncian violencia policial en un procedimiento del sábado a la madrugada

Un incidente acontecido en la madrugada del pasado sábado en pleno centro de la ciudad terminó con la policía siendo la principal protagonista y con actuaciones cruzadas que ahora se dirimirán en la justicia.

La policía enmarcó lo sucedido en un caso de resistencia a la autoridad pero los testimonios y videos reportados por quienes mantuvieron el altercado con los funcionarios reflejan un presunto accionar desmedido de quienes acudieron ante el alerta recibido desde el lugar.

Todo esto llevó a que dos personas radicaran la denuncia por lo sucedido y ahora sea la fiscalía de turno quien disponga sobre lo sucedido.

Ambas presentaciones se efectuaron en la sede de Prefectura Naval aunque tienen distintos enfoques pero un denominador común, la vehemencia con la que actuó la policía.

Según señaló uno de los jóvenes afectados a La Opinión, él no tuvo nada que ver con lo que estaba sucediendo hasta que comenzó a filmar desde la vereda. “Cuando un policía vio que estaba grabando se me vino encima, me pegó y me sacó el celular”, contó el adolescente.

“Me dijo qué estaba haciendo y me borró los videos, pero tuve la suerte de que me quedaron en la nube y los pude salvar”, señaló.

La imágenes reportadas por el joven forman parte de la denuncia que efectuaron por el accionar policial.

Según se pudo saber todo habría comenzado en inmediaciones de Pellegrini y Obligado donde se generó un altercado entre jóvenes que no pasó a mayores pero ante todo esto ya había sido alertada la policía que llegó al lugar y tomó intervención.

Existen distintas versiones sobre el origen de lo sucedido pero lo cierto es que los ánimos se fueron caldeando hasta que comenzaron los reclamos y empujones; allí la policía intentó disuadir a los adolescentes pero para esto ya había corridas e insultos que en cuestión de segundos se transformó en un caos que se trasladó por la calle Pellegrini a metros de su intersección con Ruiz Moreno.

“Supuestamente dicen que se resisten a ser esposados pero en el video se ve muy bien que no lo están queriendo esposar, le están pegando entre todos y recién después los esposan!! Una vergüenza la verdad que todo muy triste”

“Estaba lleno de gente y todos saben que los chicos no hicieron nada malo para que les den semejante paliza”, explicó la madre de uno de los jóvenes a La Opinión. “Uno de mis nenes todavía no puede ni comer bien del dolor que le quedó en la garganta”, agregó.

“Gracias a dios tenemos conocidos y bueno, primero nos asesoramos bien para saber qué es lo que teníamos que hacer y ya fuimos a Prefectura a hacer la denuncia”, confirmó.

Las imágenes reportadas por distintos testigos muestran como los denunciantes son perseguidos por la policía sobre la calle Pellegrini hasta que en un determinado momento son reducidos y arrojados sobre el pavimento pero se advierten golpes de puños y patadas que están demás en un procedimiento donde al menos en ese instante no se aprecia ninguna reacción por parte de los jóvenes que terminaron siendo reducidos y trasladados a la Comisaría local.

Interviene en este caso la fiscalía 11 de la Dra. Viviana Ramos, quien una vez iniciadas las actuaciones comenzará a instruir la causa, analizar todos los datos surgidos y las responsabilidades que les caben a cada una de las partes.