Denuncian la circulación de carnets de vacunación “truchos”

Este lunes, un vecino se comunicó con La Opinión para advertir la circulación de carnets de vacunación falsos. “Yo tengo a mi hijo sin vacunar porque la mamá no quiere vacunarlo, y me enteré de que llevó al club donde hace deporte un pase sanitario”, explicó.

El documento que presentó en el club la mamá del chico cuando le solicitaron el pase sanitario es la fotocopia, tiene un diseño diferente al entregado en el vacunatorio de Salta y 9 de Julio inicialmente aunque los mismos datos, y está firmado por una enfermera que se desempeña en esa posta. “Muchas personas tenemos ese que es una fotocopia”, aseguraron los vecinos.

“Yo sé que mi hijo no está vacunado, y la verdad que no quiero quedar pegado. Me presenté en el club para avisarles que era trucho y me dijeron que sí, se dieron cuenta. No quiero ser irresponsable”, explicó el padre que envió fotos del carnet “trucho” y pidió alertar: “Evidentemente alguien lo está haciendo, o vendiendo. Quizás esa enfermera no sepa ni que está su nombre circulando ahí”.