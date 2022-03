Denuncian estafas con las licencias de conducir

Las estafas a través de las redes sociales son variadas y cada vez más comunes.

Ahora se conoció un caso que al menos en la ciudad no tenía antecedentes y es la confección de licencias de conducir sin efectuar ningún tipo de trámites aunque está claro que quien la solicita también va contra todo el sistema.

En este caso un vecino de nuestra ciudad se contactó con una persona identificada como “Sergio Oliva” quien ofrecía las licencias de conducir por un valor de 6 mil pesos y entrega inmediata. Además solicitaba la foto y hasta si era donante de órganos, como para no levantar sospechas.

Además aseguraba que todo era oficial y que la maniobra no corría riesgos de ser detectada, pero como ocurre en la mayoría de los casos, una vez que el vecino confió en la otra persona depositó el dinero y a partir de allí ya no supo más nada porque ya no respondió en su cuenta de Facebook y bloqueó el celular.

“Hola te mando x la licencia de conducir, cuál necesitas hacer vos y de donde sos”, preguntaba quien iba a confeccionar la presunta licencia.

“Hola, buenas, yo necesito la común para auto. Es legal? no tendré problemas con los de control de tránsito ni nada”, preguntó el vecino sampedrino.

“Sisi te lo puedo, hacer vale 6 mil pesos. No haces ningún examen ni prueba, solo me pasas los requisitos y lo hacemos, tarda 3 días hábiles, te lo envío”.

“Los hago hacer en tránsito, están registrados en el sistema de tránsito, la podés escanear x código QR y descargar en la app”, le comentó el estafador.

“Qué requisitos se necesitan, cómo son los pagos”, consultó.

“Necesito fotos del dni de los dos lados, una foto de frente, te la sacas con el teléfono y me la pasas, me decís si sos donante de órganos y la mitad del dinero para cubrir los gastos de la licencia y el envío”.

Ese fue el último contacto, a partir de allí con el dinero depositado ya no se supo más de él.