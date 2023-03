Denuncian a un joven por abuso de una niña de 8 años

Un joven de 25 años fue denunciado por su expareja, quien lo acusó en la Comisaría de la Mujer de abusar sexualmente de su hija desde cuando tenía 8 años (ahora tiene 13), tras una convivencia de ambos con la niña de alrededor de seis.

Publicidad

“Me están escrachando y yo nada que ver”, dijo el denunciado a La Opinión, tras comunicarse con este medio luego de ver publicaciones en redes sociales, sobre todo en grupos de compraventa, donde daban cuenta de la acusación.

La Opinión pudo confirmar que hay una causa penal que tramita en la Fiscalía Nº 5, que hasta hace unos días tenía a su cargo el exfiscal Marcelo Manso, y que ya hubo diligencias tales como las pericias médicas preliminares.

Ahora, resta que la asesoría pericial de San Nicolás convoque a la madre para que la nena sea sometida a las pericias psicológicas en las que establecerán si está en condiciones de prestar declaración bajo el sistema de cámara Gesell.

“Conviví seis años con un violador psicópata y no lo sabía. HDP, tenés que pagarlo todo, vos y todos los que te defienden”, expuso en redes sociales la expareja del acusado, que también lo había denunciado previamente por violencia de género.

“Ella hace un mes atrás me hizo ir preso por violencia de género, pero como pude reunir testigos ya estoy en libertad, y ahora me está haciendo esto, no me puede ver en paz”, dijo el denunciado cuando se comunicó con La Opinión.

Aunque en las publicaciones difundidas en grupos de compraventa se habla de que “se busca violador” y se pide que ante “cualquier tipo de información llamar a la Policía”, La Opinión constató que no hay orden de detención para el acusado.

Como en otros casos similares, hasta tanto no se reúnan los elementos de prueba fundamentales, entre ellos la declaración en cámara Gesell de la presunta víctima, la Justicia no adoptará temperamento de ese tipo para con el denunciado.