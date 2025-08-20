Denuncian a perros pittbull que atacan a mascotas en calle Casella
Sebastián compartió: "Quiero hacer mi descargo por acá. Ella es nuestra gata Luna, recién fue atacada por dos pitbull en mi casa (por Casella al 1700)
Quiero que todos estén atentos: no es la primera vez que pasa y puede volver a ocurrir. Dueños de esos perros: sean responsables, porque hoy fue nuestra gata Luna, mañana puede ser la mascota de cualquiera o un niño. Compartan, por favor".
