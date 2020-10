Delincuentes le arrebataron la mochila a una mujer que iba a trabajar y uno de ellos fue detenido

La Policía detuvo este jueves a la madrugada a un joven de 20 años que huía tras arrebatarle la mochila a una mujer de 43 que circulaba por 25 de mayo rumbo a su trabajo.

Desde atrás, el delincuente abordó a la víctima, la amenazó de muerte, le sacó sus pertenencias y huyó a pie pero fue capturado por la fuerza de seguridad en Belgrano al 2500 mientras ingresaba al barrio Fonavi II a esconderse. El ladrón se resistió y el forcejeo con efectivos lesionó levemente a uno de ellos con un codazo en su cara.

El malviviente fue trasladado a la Comisaría donde quedó a disposición de la Fiscalía Nº 7 de María del Valle Viviani que solicitó inmediatamente una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás con el objetivo de encontrar a un cómplice que fue identificado.

El procedimiento se realizó horas después en un departamento del barrio Fonavi II donde no la persona buscada no estaba y no pudo ser aprehendida.

La víctima, en tanto, recuperó su mochila con sus objetos y no sufrió lesión alguna. Su rápida reacción para alertar a la Policía fue determinante para que el joven sea detenido.