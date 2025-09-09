Durante la noche del pasado viernes, delincuentes robaron una bicicleta del patio de una vivienda ubicada en Arnaldo 1110.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.00, cuando los ladrones ingresaron al domicilio y se llevaron una mountain bike color roja, propiedad de una mujer, de 38 años.

La víctima radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría y aguarda novedades sobre el rodado sustraído.

