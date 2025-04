Una familia fue víctima de un hecho delictivo este martes por la madrugada, alrededor de las 5.30, cuando tres delincuentes ingresaron al patio de su vivienda, ubicada en proximidades de la escuela 11, sobre calle Fray Cayetano Rodríguez.

La familia escuchó ruidos y se percató rápidamente de la situación, pero los delincuentes, que portaban armas de fuego, amenazaron con dispararles para que permanecieran dentro del domicilio mientras ellos cometían el robo.

"Yo me levanto a las 5.30 como todos los días para preparar a mis hijos para la escuela y me encuentro con tres chorros en el patio de mi casa. Cuando uno de ellos me ve, me grita y me amenaza con un arma para que me meta para adentro y tiró un tiro al aire”, comentó la madre de la familia y agregó:

“Mis hijos asustados, gritando y uno de los chorros amenaza a mi nene de 12 años con un arma”.

Tras encerrar a la familia en la casa, los ladrones se llevaron bicicletas, herramientas y diversos elementos que estaban en el jardín. Luego huyeron del lugar.

“Estamos cansados, siempre son los mismos y el que tenía el arma es menor de edad, ¿qué se hace en este caso? Estamos hartos. Toda la zona de la escuela 11 están cansados de los mismo. Es el tercer robo que sufrimos en este año”, finalizó la víctima.