Personal policial mantuvo un cruce de fuego con los sujetos que participaron del robo de un automóvil en Baradero.

El hecho surgió después de una alerta al 911 que llegó a la comisaría, por el robo agravado de un Peugeot 208, color gris, que fue sustraído en la vecina ciudad por varios sujetos, que raudamente se dieron a la fuga hacia San Pedro.

A partir de la alerta, los efectivos de la comisaria dispusieron de un operativo en los accesos, hasta que observaron ingresar por la zona de Villa Jardín a un vehículo con las mismas características.

A partir de allí se realizó un seguimiento controlado hasta que en un momento se intenta identificarlo. Fue en ese instante en que el conductor del Peugeot emprende la huida por los caminos rurales, hasta que los delincuentes, con conocimiento sobre la red vial de la zona, terminaron abandonando el automóvil en el Callejón Pascual, que comunica el Camino Lucio Mansilla con el Aero Club San Pedro.

Los malvivientes salieron corriendo y se perdieron en los campos, mientras en la retirada efectuaron disparos contra los efectivos para evitar ser aprehendidos.

La policía no registró personal herido. En tanto, en la requisa, se pudo encontrar un arma de fuego que fue abandonada por los autores del ilícito.

