Personal policial, junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), aprehendieron a un delincuente de 42 años que momentos antes le había robado una cartera a una mujer de 75 años.

El robo ocurrió este miércoles por la noche, donde el ladrón asaltó a la víctima cuando estaba en la vereda de una zapatillería de la que es propietaria, ubicada en pleno centro de la ciudad, en Pellegrini al 1000.

Ante amenazas verbales y físicas con un objeto punzante, el sujeto obligó a la víctima a ingresar al local y procedió a robarle una cartera de cuero con dinero y todas sus pertenencias.

La cartera robada a la víctima.

Luego se dio a la fuga en bicicleta, pero tras un rápido accionar policial, lograron interceptarlo cuando huía por la zona de las calles 11 de Septiembre y Aulí.

El delincuente, oriundo de Río Tala y que cuenta con una larga trayectoria delictiva, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría local. La cartera fue secuestrada y restituida a su propietaria.

El delincuente fue detenido y trasladado a la Comisaría.

