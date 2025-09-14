Dejó la bicicleta "cinco minutos" afuera de un comercio y se la robaron
El hecho ocurrió en la esquina de Lucio Mansilla y Miguel Porta. Un delincuente que fingía estar juntando cajones aprovechó el descuido del joven para llevarse el rodado. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
Un delincuente robó una bicicleta a un joven, que se encontraba comprando en un comercio ubicado en Lucio Mansilla y Miguel Porta.
El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando un hombre dejó su vehículo "cinco minutos" afuera de un negocio y un ladrón se lo llevo.
“Este pibe fingía estar juntando cajones, pero andaba robando. Lamentablemente me toco a mí”, expresó la víctima a La Opinión.
El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran cómo el delincuente ve el rodado, aguarda que no haya nadie y lo roba.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión