Un delincuente robó una bicicleta a un joven, que se encontraba comprando en un comercio ubicado en Lucio Mansilla y Miguel Porta.

El hecho ocurrió el pasado viernes, cuando un hombre dejó su vehículo "cinco minutos" afuera de un negocio y un ladrón se lo llevo.

“Este pibe fingía estar juntando cajones, pero andaba robando. Lamentablemente me toco a mí”, expresó la víctima a La Opinión.

El siniestro quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes muestran cómo el delincuente ve el rodado, aguarda que no haya nadie y lo roba.

