DEJEN LABURAR, un editorial de Lilí Berardi tras los episodios con Camioneros

La detención de los dirigentes sindicales Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola en la causa por "pedido de coimas" que investiga la Justicia provocó reacción en el Sindicato de Camioneros. Hubo paro en San Nicolas y movilización a San Pedro el día de la indagatoria. Durante esa jornada, la directora de La Opinión & Sin Galera fue agredida y amenazada en vivo por el histórico dirigente nicoleño Julio Cabaleyro. La Justicia y la sociedad dieron un mensaje casi unánime para Camioneros: dejen laburar, basta, así no. Porque no dejan laburar a las empresas, no dejan laburar a sus afiliados y no dejan laburar a La Opinión y Sin Galera.