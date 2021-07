Dejan de funcionar las cuadrillas de seguimiento: cómo atenderán a pacientes Covid-19

El 26 de julio dejan de funcionar las cuadrillas de seguimiento a pacientes Covid-19 que trabajan a destajo desde el inicio de la pandemia y el jefe de los consultorios amarillos, el doctor Gabriel Sayago, explicó cómo funcionará el sistema que pondrán en práctica: “El paciente le dice el médico de cabecera que tiene síntomas, este le explica que debe hacerse un hisopado porque puede ser que tenga Covid-19 y le da la indicación. El paciente puede ir a su obra social o llamar por teléfono a su laboratorio de confianza, se hace el test y tiene el resultado. Ese paciente puede seguir con su médico como cualquier otra patología o tener la posibilidad de decidir donde se atiende”.

En Radio Cuarentena, el profesional de la salud dejó en claro que seguirán “los mismos” médicos y voluntarios “que hasta ahora” y que el coronavirus sea “una enfermedad dentro de la lista de enfermedades probables que un paciente puede tener”. “No nos imaginamos el 2022 teniendo seguimiento como desde marzo del año pasado. Estamos pinchados, sin domingos, siempre pensando en un paciente u otro. Pensamos en un sistema más organizado y hacer partícipe al paciente y al médico de cabecera”, agregó.

Los consultorios amarillos pasarán a ser un “centro de control Covid-19”, precisó Sayago: “Vamos a centralizar la información de todo paciente positivo. A diferencia de otras enfermedades, el Covid-19 es de denuncia obligatoria a través del SISA que todos los bioquímicos tienen la posibilidad de subir los resultados. En el centro, en el mismo lugar de ahora, vamos a tener un horario ampliado de atención para pacientes Covid-19 que será de 9.00 a 18.00. Sería la conjunción de lo que estamos haciendo ahora de 9.00 a 16.00 más esas horas que hacíamos en el Hospital. Entonces los chicos que están en el Hospital en el consultorio rojo se agregarían a esta nueva modalidad y se centraliza esa área”.

Una de las salas de los consultorios amarillos.

En el nuevo formato, una persona con síntomas del virus puede concurrir a Ituzaingó 979 de 9.00 a 18.00 de lunes a sábado. “Cuando empiece la demanda la idea es que sí esté abierto domingos y feriados”, aclaró. Y, respecto del funcionamiento interno que quieren lograr, expresó: “Lo ideal sería concentrar la gran masa de pacientes hisopados a la mañana, de 9.00 a 13.00 o de 9.00 a 14.00. No es que no se va a hisopar hasta las 18.00, pero entre las 14.00 y 18.00 queremos hacer tarea del consultorio rojo como hacíamos habitualmente de atender cada cinco minutos un paciente”.

El sistema debutará en seis días y se mantendrá para la tercera ola de coronavirus que se espera para las próximas semanas: “Se hizo pensando en todo, en médicos y pacientes. Estamos mirando como lo adaptamos de la mejor manera. Bueno, deberían atender. Empezar a ordenar las cosas con su función. El médico de cabecera no puede estar llamando a las 3.00 a su paciente. El paciente después de las 18.00 hasta las 9.00 que abre de vuelta el centro de control Covid-19, si no tiene obra social llama al 107 y si tiene su prepaga, a su prepaga”.

Gabriel Sayago dejó en claro que van a “seguir haciendo el seguimiento” a personas contagiadas de coronavirus. A su vez, reconoció que “siempre fue una posibilidad” determinar el cese de las cuadrillas y que intentarán “mejorar la atención al paciente” y “ser más útiles”.

Sayago en una capacitación a docentes en el Estadio. Foto: La Opinión.

“Las cuadrillas tienen un cierto sacrificio y esfuerzo, como cuando se ven cosas por la televisión como los festejos y demás. Hay una gran parte de las cuadrillas que no son médicos ni forman parte del servicio de salud, si no que son voluntarios. Hay pacientes que son personas que transitaron Covid-19 y quedaron de colaboradores, entonces la idea es ayornarlos a ellos. Entonces no es que termina esto y no hay más nada”, añadió.

El seguimiento telefónico que hacen todavía las cuadrillas lo va a realizar el “centro de control Covid-19”: “Va a haber una persona especialmente para el teléfono de 9.00 a 18.00. No es necesario tener 24 horas de atención porque eso lo tenemos en el 107. El hospital tiene guardia de 24 horas. No podemos tener una guardia de 24 horas en el centro de control”.

El doctor Sayago recalcó que lo que ahora son los consultorios amarillos y posteriormente será el “centro de control Covid-19” es el Hospital: “No es algo fuera, es como un refuerzo a la guardia de ese Hospital. El Hospital está teniendo un refuerzo de guardia de 9.00 a 18.00. Está abierto el listado de médicos que vos quieras traer y ayudar. Y traer a médicos que no quieren participar es lo peor que puede pasar. A un sistema agregar empleados que no quieren ser empleados es lo peor”.

Por último, reiteró que el coronavirus “tiene que ser una enfermedad más” en la cual un paciente pueda tener el “diagnóstico” y el “seguimiento acorde de lo que la enfermedad se merece”.