Decomisan alrededor de 1500 kilos de queso trasladados de manera irregular: serán destruidos

Una denuncia permitió que la Dirección de Bromatología retuviera un camión tipo cerealero que transportaba alrededor de 1500 kilos de queso cremoso y ricota en hormas en condiciones irregulares.

“No reunía las condiciones higiénicas y sanitarias”, explicó Heriberto De la Fuente, mientras les explicaba a los choferes del camión, que viajó a San Pedro desde Navarro, los pasos a seguir, puesto que la mercadería debe ser destruido.

El camión, con insignias de las empresas La Fusta SRL y Transporte MEG, fue contratado para el traslado de 360 hormas de queso cremoso y alrededor de 10 de ricota marca La China que desde Navarro llegaban a San Pedro con destino a una distribuidora local.

“Calculamos entre 1400 y 1500 kilos. Hay que tirarlo todo, no tiene frío, la caja no está limpia, ese alimento ya no es apto”, explicó el director de Bromatología, Saverio Gutiérrez, y confirmó que “venían a un distribuidor” sampedrino.

“A los choferes los contrataron para llevarlos. El responsable legal de esto es la usina láctea”, explicó. Es decir que la empresa que produce estos quesos marca La China en Navarro deberá afrontar las consecuencias de la situación irregular.

“Todo el proceso iba a ser clandestino, esta mercadería no estaba en condiciones de ser consumida”, señaló Gutiérrez y explicó que “se destruye todo en el momento” porque no hay posibilidades de que nada sea salvado, en la medida en que se considera contaminado.

“Jamás vi que vengan lácteos en un camión cerealero. Hemos visto con equipos rotos, con equipos de frío truchos que sólo eran la carcasa, pero nunca así”, dijo y destacó que ningún control lo advirtió desde Navarro a San Pedro.

El camión fue retenido para proceder a la destrucción de los quesos incautados. El Juzgado de Faltas se ocupará de establecer las sanciones que corresponden en el marco de la legislación vigente aplicable para este tipo de casos.