Declararon Cabaleyro y Espíndola: el abogado Mauricio Gugger pidió la excarcelación

Este domingo, minutos antes de las 17.00, se retiró de Fiscalía, tras más de 7 horas de declaración, el abogado Mauricio Gugger, defensor de Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de la causa por “extorsión y cohecho” que pesa sobre ellos tras la denuncia de la empresa Rey Distribución, que los acusó de “pedido de coimas” para dejarlos “trabajar tranquilos”.

“Fue extensa, larga, declararon con lujo de detalles y se refirieron a cada uno de los hechos que se les imputaron.

La fiscal ahora tiene que analizar los dichos y también lo va a hacer la jueza de Garantías”, explicó Gugger.

En tanto, también confirmó que solicitó la excarcelación de los detenidos. El Juzgado de Garantías tiene 5 días para dar lugar o no al pedido. “Depende de la jueza de garantías, quien decide si se excarcela o no. Es el primer acto de defensa. Nosotros habíamos pedido la eximición de prisión considerando que la detención no tiene el doble conforme que se necesita”, dijo.

Sobre los hechos por los que son acusados, aseguró que “se le vendió pescado podrido a la Justicia” y se refirió a imágenes de cámaras de seguridad que muestran, primero, a la familia Rey preparando una caja con dinero “de una coima” y luego a integrantes de Camioneros yendo a buscar ese dinero a un estudio contable.

Sin embargo, Gugger refirió que ese intercambio había sido acordado como el pago una “deuda existente” con el “gremio y la obra social”, y que “no fue una coima”.

“La Justicia sostiene que ese acuerdo fue arribado de forma coactiva, cuando en realidad fue consensuado con el contador de la empresa y por intermedio de él con los empresarios”, puntualizó el abogado.