Esta semana, personal municipal recibió una capacitación para pintar nuevos cajones para motos en las calles transversales a Mitre y Pellegrini y la decisión desató una ola de comentarios por parte de los sampedrinos.

Verónica lo celebró: “Perfecto porque ya no se veía” y Nahiara, en la misma línea, opinó que “por fin están haciendo lo que corresponde”.

Liliana fue más allá y pidió que “también marquen bien la ruta 1001 para poder transitarla mejor de día, de noche y los días de lluvia”.

Daniela comentó: “¿La ruta 1001? ¿Ya se olvidaron? Y el acceso a Castro también. Tienen que estar bien marcadas. ¿Iluminarlas? Porque cuando llueve es una locura. Ni hablar si pisás la banquina”.

Gabriel preguntó: “¿Cuánto falta para que el intendente complete su cargo? Quiere irse fundiendo San Pedro”.

Abraham fue crítico: “Déjense de jod*r, como si las motos hicieran la diferencia. Los inspectores están al pedo. En el centro los autos van para donde quieren. Pongan dos tipos a caminar y levantan multas a montones. La 1001 sin marcar, y la 191 igual en algunos tramos. Casella, Belgrano y todas las cuadras que rodean el estadio, cuando hay eventos dejan los autos y camionetas hasta el semáforo".

“Esperemos que duren, parece cal con lo que lo pintan”, dijo Lorena y Roxana opinó parecido: “Es para que no se pueda estacionar, multa”.

Susana resumió: “No hay plata para cosas importantes”. Camila se quejó: “Siempre que querés dejar la moto, hay algún auto estacionado”. Auro, en cambio, compartió su experiencia: “Hay que hacer lo que hice yo: llamé a los inspectores y fueron. ¡Multaron!”.

Lidia opinó que fue “lo mejor que podían haber hecho”. María Cecilia sumó una sugerencia: “Que diga sólo motos así no ponen los autos como siempre, y uno después no tiene dónde dejar la moto”.

“Después querés estacionar la moto y hay un auto ahí. Inspección no dice ni hace nada. Pero andá vos a dejar mal la moto”, indicó Roberto.

Estela preguntó: “¿Dónde están las cámaras? En 3 de Febrero ya se borraron todas las marcas”. Javier contó “¿Cuántos están laburando? Veo a dos mirando así está de superpoblada de ñoquis la Municipalidad”.

Ayelén comentó: “¡Chiche nuevo!”. Guillermo fue más duro: “Hoy a la mañana estaban en barrio Los Aromos tapando los pozos con tierra, en Rivadavia. No tienen vergüenza en el municipio”.

Aldo expresó: “¿Y los estacionamientos para personas con discapacidad?”. Javier Maneiro destacó: “Más fácil estacionar si está bien marcado”. le respondió: “Sí, como los que estacionan en doble fila".

César resumió: “Pintar las calles, los cordones y visitar galpones de empaque ¡es lo único que saben hacer! ¡Dios mío!”. Walter se preguntó: “¿Cuatro tipos para pintar tres rayas? Qué eficientes”. Germán cerró: “Estos son los de planta permanente: uno trabaja, tres miran”.

“¿En serio contratan a una empresa para capacitar empleados para manejar una máquina que pinta líneas? ¿Cuánto cuesta eso al municipio? ¿Cuántas personas se necesita? ¿Cuánto tarda el trabajo. Seguro está todo calculado. Perdón”, concluyó Abraham.