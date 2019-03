Debate turístico sobre el fin de semana de carnaval

Miles de personas eligieron San Pedro para disfrutar del fin de semana largo y las actividades planificadas para los cuatro días. Los campings ubicados en la zona costanera estuvieron repletos desde el sábado por la noche y la casilla de turismo agotó las ediciones de La Guia Club donde se brinda toda la información sobre comercios, gastronomia y alojamientos.

La Directora de Turismo, Marcela Cuñer, en un video de #JuanitaReportera detalló cuáles fueron los resultados del exitoso feriado por carnaval aunque vecinos y los turistas vecinos y los turistas que no estaban de acuerdo, no tardaron en hacer llegar sus comentarios.

Una mujer manifestó: "Viajé de Quilmes y me quedé hasta el domingo al mediodía. Espectacular y hermoso pero me llamó la atención que no abren el mercado al pueblo, todo lo encierran en esas playas privadas. Insólito, la costa es privada. Todo lo venden ahí y por lo tanto los negocios no trabajan, me parece curro de unos pocos". Y agregó: "Como turista no voy más. No puede ser que se pague para entrar a la costa, las costas son recursos de aguas naturales y públicas, son del pueblo".

No contar con playas públicas como en años anteriores continúa siendo una de las razones que mayor bronca despierta en aquellas familias que eligen venir a disfrutar de la ciudad y su espacio natural. Al mismo tiempo, hubo reclamos que se enfocaron en otras cuestiones.

Una sampedrina enojada con la situación expresó: "San Pedro podría tener muchísimos fines de semana exitosos, no los tiene porque no tiene propuestas para el turismo, no tiene nada, ni playa, es lamentable. Acá no hay interés en promover el turismo, deberían copiar a Baradero que se llevó toda la gente para allá porque se preocupan y laburan para que así sea".

A pesar de que prevalecieron los comentarios negativos, otros usuarios de la red social Facebook expresaron estar contentos con los resultados del fin de semana: "Yo estoy en la feria de la plaza de la Iglesia y todos los turistas se van contentísimos con San Pedro".

Por último, hubo usuarios que se animaron a darle "consejos" a la Directora de Turismo para que "tome cartas en el asunto". Uno de ellos dijo: "Marcela Cuñer espero leas los comentarios para así poder tomar decisiones correctas para el futuro. Eso sí, apurate que ya hace más de tres años que están, vergüenza que teniendo el recurso natural no tengamos playas públicas, inoperancia total".