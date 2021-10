Debanba: ocho expulsados en cinco fechas, el lunar del torneo que pone en auge al básquet local

El torneo Rodolfo Velázquez del Departamento de Básquet de la Liga Sampedrina (LDS) tiene su éxito en el auge que la da al deporte a nivel local con la participación de todos los clubes en los que se practica la disciplina en San Pedro y el complemento de otras de ciudades aledañas como Baradero y San Nicolás. Sin embargo, la gran cantidad de expulsados es un lunar en el que todos los actores deben involucrarse para borrar y que no crezca.

En las primeras cinco fechas se desarrollaron 53 partidos de los campeonatos para primera masculina y femenina, U23 y +35. En cuatro de ellos los árbitros echaron a siete jugadores y un entrenador, una cifra elevada para una actividad en la que una sanción de expulsión es extraordinaria y se ve ante cuestiones muy graves. A diferencia del fútbol, no se suele utilizar ante infracciones de juego.

En el duelo de primera de varones entre Pescadores y Sportivo Baradero hubo cuatro expulsados, dos por lado

“Creo que tiene que ver con de todo un poco. Los jugadores vienen de un parate importante y deben poco a poco bajar los decibeles. Partido a partido va a suceder, ha habido expulsiones en las cuales los jugadores han charlado y hasta se han apoyado en el descargo hacia la liga”, analizó ante La Opinión el dirigente de Debanba Juan Diego Franch.

Quien también es jugador de Pescadores explicó que hablan “mucho con los delegados” y piden “colaboración” para el certamen “fluya mucho mejor” y “los partidos sean pura y exclusivamente de básquet”. Y reconoció: “Sabemos que es fácil decirlo, pero cuando se forma el entorno de partido se hace difícil. Creo que hay que tomar dos segundos antes de actuar y pensar que tenemos que tirar todos para el mismo lado y no olvidarnos que los mayores, tanto masculino como femenino, somos el espejo de los más chicos, que son el futuro de esta idea”.

Matías Machicote penetra en el triunfo de Tiro Federal contra Mitre B en primera masculina. Foto: La Opinión.

Al ser un campeonato oficial de la LDS, las sanciones a los deportistas informados por los árbitros las decide el Tribunal de Disciplinas en base al Código de Transgresiones y Penas de la Confederación Argentina (CAB). En la segunda jornada, en el cotejo entre Independencia y Paraná de primera masculina, dos jugadores tuvieron que dejar el gimnasio antes de tiempo por una reyerta entre sí y fueron castigados con tres partidos a cada uno.

El duelo con más expulsados fue el que protagonizaron Pescadores y Sportivo Baradero en la misma categoría en el gimnasio Héctor Grau en el que hubo cuatro protagonistas, dos por cada lado. Una jornada antes un basquetbolista de Mitre B también dejó el partido antes del final. En la última, el fin de semana pasado, el entrenador de la primera femenina de la I, que a su vez es jugador del plantel masculino, tuvo que irse del banco de suplentes por excederse en sus reclamos. A todos el Tribunal de Disciplinas los suspendió por un cotejo.

“Hay que tomar dos segundos antes de actuar y no olvidarnos que los mayores somos el espejo de los más chicos” Juan Diego Franch, dirigente de Debanba

“Los jugadores que fueron expulsados fue por no jugar al básquet, insultar o querer iniciar un conflicto”, dijo un árbitro que trabaja en el torneo quien, a su vez, analizó: “De afuera se ve que no están acostumbrados a que haya un marco más profesional, a jugar con reloj y con alguien que les diga lo que está bien y lo que no. Se ponen nerviosos muy rápido”.

También aseguró que hay diferencias notorias en el comportamiento entre los planteles que previamente compitieron en otras ligas y aquellos que nunca antes lo hicieron oficialmente. “Si lo trabajan o lo charlan entre semana, no sé. En el momento cuando ocurren las cosas siempre alguno se acerca a calmar al compañero, pero la macana ya se la mandó”.

Teresita Bonilla protege el balón en la derrota de Náutico B ante Pescadores, que clasificó al Final Four en el certamen femenino. Foto: La Opinión.

Franch sostuvo que “los árbitros están encaminándose” al igual que “jugadores, técnicos y dirigentes” y se les solicita “que sean un poco exigente” para que “algunos roces no se vayan a mayores”. Y concluyó: “Es un camino largo, que todos vamos aprendiendo fecha a fecha lo que queremos lograr con Debanba”.

El primer torneo oficial del Departamento de Básquet de la Liga Sampedrina (LDS) está por concluir su primera fase en todas las categorías. Este fin de semana se llevarán a cabo interzonales y en Baradero el clásico entre Sportivo y Atlético en primera masculina generó una alta expectativa que evidencia el entusiasmo que la competencia despertó y no sólo en San Pedro donde cientos de basquetbolistas, hombres y mujeres, pueden practicar el deporte en un campeonato federado sin tener que movilizarse decenas de kilómetros.