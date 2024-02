Vecinos de barrios cercanos a la Vieja Terminal de Ómnibus elevaron una nota al Honorable Concejo Deliberante en la que exponen su preocupación por el estado actual de las instalaciones.

Y es que, el edificio ubicado en Oliveira Cézar y Uruguay dejó de funcionar como estación de ómnibus en marzo del año pasado y desde ese momento está abandonado.

Con ventanas y puertas rotas, vidrios, escombros, cartones y basura de todo tipo, el sitio es utilizado por personas en situación de calle para pasar la noche y refugiarse de la penumbra.

Múltiples disturbios, incendios y peleas que tienen lugar en el predio azotan a los vecinos, que, sin soluciones a la vista y cansados de realizar constantes reclamos que no derivan en nada, decidieron enviar una carta cuyo destinatario es el intendente.

En ella refieren:

"De nuestra consideración:

Los abajo firmantes, vecinos frentistas que habitan en cercanías de la Vieja Terminal de Ómnibus, nos permitimos exponer nuestra preocupación por el estado de abandono en que se encuentra el edificio, propiedad de la Comuna. Días, atrás, y como consecuencia de un robo de cables, toda el área circundante quedó sin iluminación, lo cual constituye un peligro concreto. No sólo para los habitantes del barrio, sino también para quienes arriesgan a transitar por esa zona.

Urge a nuestro entender erradicar a los malandrines, ocupas y mal entretenidos que han hecho suyo ese lugar, donde ya se han producido incendios, hechos reiterados de violencia y vandalismo, robos y hasta una muerte intencional (por el momento, y aunque eso no le quita gravedad, de una mascota). Aún no nos constan casos de violación, pero no tardarán en producirse, dadas las especiales características de estos marginales y del lugar que han hecho suyo. Y tarde o temprano y mal que nos pese, allí habrá que lamentar una muerte.

Todo eso podría evitarse, si se le confiere un destino útil al edificio de la ex-Terminal, que sirva a la comunidad y en simultáneo, permita el ahorro de recursos Municipales. Recursos que, por otra parte, surgen de nuestros propios impuestos y contribuciones. Y una de las alternativas a considerar (no necesariamente la única) bien podría ser el agrupamiento, bajo un mismo techo, de las distintas Secretarías, Direcciones y Dependencias desperdigadas por la ciudad, que insumen cuantiosos fondos en concepto de arrendamiento.

Con el dinero que se ahorraría, debiera bastar para afrontar la reparación y puesta en valor del edificio. Y dejaríamos de tener un potencial Albergue Warnes en pleno centro de San Pedro. Abusando de la paciencia de nuestras autoridades, nos permitimos anticipar que ésta sugerencia inicial no agota la batería de propuestas. Y cómo hasta el día de hoy sólo escuchamos vagas explicaciones, hemos resuelto ejercer de manera directa nuestra condición de contribuyentes, intentando colaborar, al mismo tiempo, con la tarea de Autoridades.

Aceptaremos gustosos reunirnos con el D.E., para explayarnos en torno a ésta iniciativa superadora. Que debería tomar estado público, como corresponde a cualquier otro acto de gestión de gobierno". N.de R: El mensaje fue reproducido respetando los signos de puntuación, mayúsculas y el vocabulario utilizado por su escritor.

Los más de 100 vecinos que firmaron la solicitud, aguardan por una respuesta por parte del Gobierno y por soluciones que los ayuden a mejorar su situación actual.

Cabe aclarar que se espera que el lugar sea utilizado como nueva sede del Centro Universitario Regional, pero que aún no se registran novedades al respecto de la obra.

