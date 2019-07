Darío Benitez denunció a un reconocido comerciante por "discriminación de género"

Este domingo por la tarde, Darío Benitez relató en una publicación de Facebook, un hecho que provocó su malestar y lo llevó a realizar una denuncia por discriminación de género en la Comisaría de La Mujer y La Familia.

"Acabo de bajar en la estación de servicio sol y lo primero que recibo del dueño de la verduleria la panchita, es verlo que dice 'ahí viene el p***' a sus acompañantes, una pareja y su esposa", comenzó relatando Benitez y continuó: "le aclaro que no me importa su vida privada ni de nadie, por favor viralizar para que ese coso no vuelva a reirse de nadie".

El pre candidato a concejal en la lista del Frente de Todos que lidera Eduardo "El Ñato" Estelrrich, aseguró a La Opinión que el comerciante intentó comunicarse con él a lo largo del día, sin embargo considera que "ya es tarde para pedir disculpas por la discriminació" y añadió: "Me pasó su número para que lo llame y como yo no lo llame, me pidió el mio para poder comunicarse, me decia que quería solucionar esto, que yo entendí mal, pero no es así y ahora ya esta".



Foto de la denuncia, enviada a La Opinión por Benitez.

"Decidí hacer la denuncia igual, porque no es la primera vez que me pasa, en otra oportunidad fui a comprar a su comercio y lo ví hablar de mi con sus empleadas, y me parece una falta de respeto, porque yo jamás molesto a nadie ni me meto en la vida privada de nadie, así que de ninguna manera lo puedo seguir permitiendo", explicó Benitez en diálogo con este medio.