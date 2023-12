Las más de cuarenta renuncias que Cecilio Salazar tiene en sus manos tienen dos nombres menos. Desde este miércoles queda acéfala la Secretaría de Seguridad para la que había sido convocado el Comisario General retirado y abogado Dante Paolini. Junto a él había llegado José Luis Salas, una dupla que había apostado a reestablecer las pautas dentro del área.

Hasta que el intendente anuncie al nuevo titular se le ha pedido a la Policía Comunal que esté atenta a cualquier problema porque esa cartera queda acéfala.

Aunque no trascendieron los términos en que se dio el alejamiento, se sabe que cuando convocaron a Paolini había una gran expectativa y que en los últimos tiempos se había desatado una fuerte interna dentro de la Dirección de Tránsito que debía controlar.

Sin embargo, y pese a la intensa labor que habían desplegado en conjunto con las fuerzas policiales, no hubo tiempo para concretar algunos de los objetivos que se habían trazado.

El día en que Cecilio Salazar le tomó juramento en la Municipalidad hubo gran expectativa por el desempeño de quien fuera comisario de la ciudad para ser luego nombrado en funciones de mayor jerarquía en la Provincia de Buenos Aires. Foto: La Opinión.

Lo único que se supo es que para algunas cuestiones que intentaban llevar adelante, sobre todo en materia de nocturnidad e investigaciones, siempre se les pedía menor intensidad.

La campaña electoral tuvo una gran influencia en la decisión de estos ex representantes de la fuerza policial de retirarse de los cargos que desempeñaron hasta la fecha.

Consultado por La Opinión, Paolini prefirió no hacer declaraciones hasta tanto la gestión no oficialice el nombre de su reemplazante. Lo único que está confirmado es que ya no están en funciones.