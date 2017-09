Daniel Guerrero: "No hubo suspensión, el partido Rivadavia-Mitre está terminado"

El domingo Mitre visitó a Rivadavia por los cuartos de final del Clausura Román Misenti y lo venció 3 a 0 con goles de Francisco Vaca, Francisco Espíndola y Mariano Mattig. El cotejo fue arbitrado por Daniel Guerrero y tuvo incidentes por parte de la hinchada local que lanzó escupitajos al primer asistente, José Gorbarán, y piedrazos al campo de juego.

Si bien en un primer momento los protagonistas entendieron que el duelo fue suspendido cuando restaban algunos minutos, Guerrero desmintió esa versión a La Opinión: "No hubo suspensión, el partido está terminado". Así, El Rojo no deberá aguardar la resolución del Tribunal de Disciplinas de la Liga Sampedrina (LDS) para confirmar su clasificación a las semifinales donde chocará con Central Córdoba en Santa Lucía.

"El partido fue muy aspero. El línea se metió dos veces a la cancha porque lo escupían y tiraban piedras. Avisé a la Policía y lo terminé faltando segundos porque no daba para más", señaló el experimentado juez que tuvo a Diego Simour como segundo lineman y no realizó un informe sobre lo ocurrido porque entendió que la situación no lo ameritó y, además, para que el Fortín "no reciba sanciones" a pesar del comportamiento de su parcialidad.

"Lo primero que te dicen es que sos de San Pedro. Me gritaron que amonesté a un jugador porque soy de San Pedro y lo tenía que haber echado", relató Guerrero en relación a una situación que le ocurrió en un juego en el que le mostró la tarjeta roja a Villa y Tabárez del local y sancionó tres penales claros para los dirigidos por Agustín Díaz (dos convertidos por Vaca y Mattig y el restante fallado por Espíndola).

Semifinales (a partido único)

Sportivo-Alsina

Central Córdoba-Mitre