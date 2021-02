Daniel Creus en Sin Galera: “Al principio de la vacunación, hubo desinteligencias sin mala voluntad, por inexperiencia”

El operativo de vacunación contra el coronavirus con la Sputnik V comenzó en enero cuando todavía Guillermo Sancho era el secretario de Salud. Tras su partida, el cargo lo tomó Daniel Creus, quien este sábado habló en Sin Galera con Lilí Berardi y reconoció que, al principio de la campaña, “hubo desinteligencias sin mala voluntad, por inexperiencia”.

Publicidad

“De entrada, hubo inexperiencia, miedo”, precisó y detalló algunas de las cuestiones que provocaron, desde su óptica, esa realidad: “Había una temperatura a menos de 18° bajo cero en el que hubo que guardarse las dosis, el descongelamiento había media hora para aplicarla, eran frascos de cinco dosis, tenían que estar las cinco personas ahí y si alguno faltaba había que buscar otra. Era el comienzo de verano, algunos habían tomado vacaciones, no estaban o quizás alguno por enfermedad no pudo ir a vacunarse y si no se desperdiciaba una dosis, se llamaba a alguien”.

“En ese momento, cuando se vacunaba en el Hospital, como somos todos en el Hospital trabajadores de la salud, era ‘quién quiere poner el brazo’. Quizás pueda haber habido alguna persona que si bien era trabajador de la salud por trabajar dentro del Hospital, no estaba en la primera línea de fuego, y pudo haber pasado”, admitió.

Además, explicó que inicialmente el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires mandaba “de a cinco dosis por frasquitos” y la Secretaría de Salud, que por entonces conducía Sancho, como logró sacar “una sexta dosis”, informó “un 20% más”, por lo que les pidieron que “tomen más de la dosis número dos” de la vacuna rusa.

Quizás pueda haber habido alguna persona que no estaba en la primera línea de fuego Daniel Creus

La “sexta dosis”, manifestó Creus, generó algunos idas y vueltas con los laboratorios que las producen: “En esa vorágine inicial de un frasco multidosis, porque de cada frasquito logramos sacar una sexta dosis, como sucedió en Europa, en algunos países se dieron cuenta de eso con la vacuna de Pfizer, y Pfizer se dio cuenta que le estaba sacando una dosis más, y dijo: ‘No, yo les vendo por dosis no por frasquito, entonces el próximo cargamento te doy un 20% menos'”.

Creus contó que “sobraron algunas segundas dosis” de la Sputnik V por lo que próximamente van a recibir “las correspondientes 1” para “aplicar” las que sobraron. Y cerró: “Todas esas fueron desinteligencias sin mala voluntad, por inexperiencia. Eso está solucionado automáticamente porque en este lote vinieron vacunas cada una en su frasquito, en frascos monodosis, entonces cada paciente que va a vacunarse tiene su frasquito, no hay que andar haciendo manipulaciones. Eso no depende de Argentina, depende del productor, del fabricante”.

Minutos después, su antecesor, Guillermo Sancho, pidió derecho a réplica y, molesto, respondió: “No voy a permitir que se ponga en tela de juicio el trabajo que hicimos”.